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Spor Açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu Zorbay hakem mi?"
Spor

Açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu Zorbay hakem mi?"

Yeniakit Publisher
2023-12-21 10:43:00 -
Açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu Zorbay hakem mi?"

Fenerbahçe, Kayserispor arasında gergin geçen maçın ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, hakem Zorbay Küçük'ü hedef aldı. Dündar paylaşımında derbi öncesi gösterilen kırmızı kart nedeniyle hakemi suçladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

7 golün atıldığı nefes kesen maçtan sarı-lacivertliler 4-3'lük galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

İki kırmızı kart çıktı

Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor ile oynanan maçın uzatma dakikalarında hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

İki isim de pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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Zorbay Küçük'e polis koruması

Maçın son düdüğü gelmesiyle birlikte saha kenarında bekleyen çevik kuvvet polisleri, hemen hakem Zorbay Küçük'ün yanına gitti ve hakemi koruma altına aldı.

Uğur Dündar'dan maç sonu paylaşım

Gergin geçen maçın ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Kayserispor ile oynadıkları maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Sert tepi gösterdi

Dündar, paylaşımında Kayserispor maçının hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

"Derbi öncesi yaptı yapacağını"

Uğur Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

Zorbay Küçük derbi öncesinde yaptı yapacağını! Takımın beyni Fred'i çiziverdi!. Bu da hakemse ben Collina'yım!..

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