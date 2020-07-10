  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

'Açmak için bizden izin alacaksınız' diyen UNESCO'dan 'Ayasofya Camii' açıklaması!

Danıştay'ın 'Ayasofya Camii' kararı öncesi küstah ifadelerde bulunan UNESCO'dan kutsal mabedin ibadete açılmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 21:16:00 -
'Açmak için bizden izin alacaksınız' diyen UNESCO'dan 'Ayasofya Camii' açıklaması!

Tarihi karar sonrası peş peeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından UNESCO'dan Ayasofya açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, ''Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz'' denildi.

Küstah açıklama: Bize bildirmeniz gerekiyor

Reuters'a konuşan UNESCO'dan bir yetkili, “Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin inceleme yapması söz konusu olabilir” açıklamasında bulunmuştu.

'Ayasofya Camii' paniği: Erdoğan açıkladı, Yunanistan çıldırdı!
'Ayasofya Camii' paniği: Erdoğan açıkladı, Yunanistan çıldırdı!

Medya

'Ayasofya Camii' paniği: Erdoğan açıkladı, Yunanistan çıldırdı!

Ayasofya Camii'nde heyecanlandıran anlar! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ayasofya Camii'nde heyecanlandıran anlar! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gündem

Ayasofya Camii'nde heyecanlandıran anlar! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Batı Trakya'nın en önemli camisine Yunan provokasyonu! Kudurdular
Batı Trakya'nın en önemli camisine Yunan provokasyonu! Kudurdular

Dünya

Batı Trakya'nın en önemli camisine Yunan provokasyonu! Kudurdular
+

Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması! Kararnameyi yayınladı
Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması! Kararnameyi yayınladı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması! Kararnameyi yayınladı

'Ayasofya Camii' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
'Ayasofya Camii' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Gündem

'Ayasofya Camii' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Büyük sevinç yaşayan vatandaşlardan Ayasofya Camii önünde tekbir sesleri!
Büyük sevinç yaşayan vatandaşlardan Ayasofya Camii önünde tekbir sesleri!

Gündem

Büyük sevinç yaşayan vatandaşlardan Ayasofya Camii önünde tekbir sesleri!

Bahçeli'den 'Ayasofya Camii' açıklaması!
Bahçeli'den 'Ayasofya Camii' açıklaması!

Siyaset

Bahçeli'den 'Ayasofya Camii' açıklaması!

Devletin resmi sitesinde yayınlandı: İşte Ayasofya'nın yeni ismi!
Devletin resmi sitesinde yayınlandı: İşte Ayasofya'nın yeni ismi!

Gündem

Devletin resmi sitesinde yayınlandı: İşte Ayasofya'nın yeni ismi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

FETÖCÜYÜM, KUDURUYORUM

SANKİ TEK DERFİMİZ BUMUYDU ÜLKE BATIYOR SEN GİT NAMAZINI AYASOFYADA KIL
  • Yanıtla
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı