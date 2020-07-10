'Açmak için bizden izin alacaksınız' diyen UNESCO'dan 'Ayasofya Camii' açıklaması!
Danıştay'ın 'Ayasofya Camii' kararı öncesi küstah ifadelerde bulunan UNESCO'dan kutsal mabedin ibadete açılmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.
Tarihi karar sonrası peş peeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından UNESCO'dan Ayasofya açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, ''Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz'' denildi.
Küstah açıklama: Bize bildirmeniz gerekiyor
Reuters'a konuşan UNESCO'dan bir yetkili, “Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin inceleme yapması söz konusu olabilir” açıklamasında bulunmuştu.