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Sağlık

Açlıktan bitkin düşen Sansar tedavi altına alındı

Hakkari’de bitkin bir halde bulunan Sansar yavrusu tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:55:58 -
Açlıktan bitkin düşen Sansar tedavi altına alındı

Hakkari’de bitkin bir halde bulunan Sansar yavrusu tedavi altına alındı.


Hakkari Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü personelleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen Sansar yavrusu hemen tedavi altına alındı. Sansar yavrusunun yapılan muayenesinde aç ve susuz kalmasına bağlı hipovolemi ve hipoglisemi tablosu şekillendiği teşhisi konuldu. Veteriner ekipleri tarafından Sansar yavrusuna gereken tedaviyi yaptıktan sonra klinikte müşahede altına alındı. İyileşmesi halinde ise tekrar doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

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