Açlık grevindeki Filistinli esir: Zindanda ölürsek sorumlusu dünya

MEHMET AYDIN

Açlık grevindeki idari tutuklu Ala Al A’raj, Filistinli ve uluslararası yetkilileri ve insan hakları örgütlerini kendi hayatından ve açlık grevinde olan diğer tutukluların hayatlarından sorumlu tuttu.



Al A’raj avukatı aracılığıyla gönderdiği bir mektupta, dünyanın kendisinin ve İsrail hapishanelerinde, özellikle açlık grevinde olan 4000’den fazla siyasi tutuklunun hayatından sorumlu olduğunu söyledi. Al A’raj, “Eğer ölürsek, ihmalinizin kaderimizin bir parçası olduğunu unutmayın. Filistin halkının bizi gerçekten desteklemekte başarısız olacağını asla düşünmedik” dedi.

85 gündür açlık grevinde

Al A’raj, İsrail makamları tarafından keyfi olarak gözaltına alınmasını protesto etmek için 85 gündür açlık grevinde. Doktorlar ölümle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Al A’raj’ın ailesi, tutuklu yakınlarına dışarıdaki herkesin kendisini ve açlık grevindeki diğer tutukluları desteklediğini ve onları serbest bırakması için baskı yaptığını söyledi. Ancak aile, İsrailli yetkililerin Al A’raj’a dışarıdan kimsenin onu desteklemediğini söylediğini ve moralini bozduğunu da duyurdu.