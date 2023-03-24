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Siyaset Açlık edebiyatı yapan Batı sevdalısı güruhu kudurtacak sözler! Sokak röportajında böyle haykırdı
Siyaset

Açlık edebiyatı yapan Batı sevdalısı güruhu kudurtacak sözler! Sokak röportajında böyle haykırdı

Yeniakit Publisher
2023-03-24 22:28:00 - 2023-03-24 22:28:29

Ankara'da bir sokak röportajında konuşan kadın vatandaş, "açlık edebiyatı" yaparak Türkiye'yi karalayan Batı sevdalısı güruha ders niteliğinde cevaplar verdi.

Ankara'da yapılan bir sokak röportajında bir kadın vatandaş, Türkiye'yi kötüleyip Avrupa'yı örnek gösteren güruha isyan etti.

Açlık edebiyatı yapanlara tepki gösteren kadın vatandaş, "Kuyumcuların önü dolu, dolarcıların önü dolu. Bunların neresi aç? Mağazalara gidiyorsun hepsi ağzına kadar dolu. Git de Avrupa'yı gör sen bir kere" dedi.

15 sene boyunca Almanya'da yaşadığını söyleyen vatandaş, "Kocam öldü 80 euro maaş bağlıyor. Vergi ödersen bu maaşı alacaksın dediler Türkiye öyle demiyor ama. Hep Türkiye'yi kötülüyorsunuz. Bir gün de yurt dışını görecek misiniz? Türkiye kadar rahat memleket mi var" diye konuştu.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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