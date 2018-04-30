Açlığı önlemenin yolları
Vücuttaki glikoz miktarının düşmesiyle ortaya çıkan ani açlık krizleri, kişinin ihtiyacından daha fazla yemesine neden olur. Glikoz düşmeye başladığına an beyin uyarılmaya başlar ve birey yemek yeme ihtiyacı duyar.30 Nisan 2018 Pazartesi 08:29
ANİ AÇLIK KRİZLERİ NASIL ÖNLENİR?
- Yemeklerde katı yağlar yerine içerisinde Omega3 ve Omega6 bulunan sıvı yağları tercih etmelisiniz.
- Şeker açlık dengesini bozan bir besindir. Bu nedenle şeker tüketmemeye özen göstermelisiniz.
- Konserve besinler yerine doğal sebzeler tüketmeli, tatlı ihtiyacınızı organik meyvelerle gidermelisiniz.
- Yoğurt, tarçın, kefir, yeşil çay ve ginseng gibi besinler iştah kontrolüne yardımcı olur. Ani açlık krizlerinden korunmak için bu besinleri tüketmelisiniz.
- Gün içerisinde hafif ara öğünler yapmalısınız.
- Kahvaltıda midenizi ve metabolizmanızı yormayacak, hafif besinler tüketmelisiniz.
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