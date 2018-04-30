Açlığı önlemenin yolları

ANİ AÇLIK KRİZLERİ NASIL ÖNLENİR?

- Yemeklerde katı yağlar yerine içerisinde Omega3 ve Omega6 bulunan sıvı yağları tercih etmelisiniz.

- Şeker açlık dengesini bozan bir besindir. Bu nedenle şeker tüketmemeye özen göstermelisiniz.

- Konserve besinler yerine doğal sebzeler tüketmeli, tatlı ihtiyacınızı organik meyvelerle gidermelisiniz.

- Yoğurt, tarçın, kefir, yeşil çay ve ginseng gibi besinler iştah kontrolüne yardımcı olur. Ani açlık krizlerinden korunmak için bu besinleri tüketmelisiniz.

- Gün içerisinde hafif ara öğünler yapmalısınız.

- Kahvaltıda midenizi ve metabolizmanızı yormayacak, hafif besinler tüketmelisiniz.