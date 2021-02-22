Sağlıklı bir şekilde yaşamımıza devam edebilmek için düzenli beslenmek büyük önem taşımaktadır. Ancak ihtiyacımız dışındaki besin tüketimi sağlığımız için oldukça tehlikeli olabilmektedir. Bunun için açlık hissine son verebilmenin etkili yöntemleri bulunmaktadır. Peki, açlığı engellemek için etkili yöntemler nelerdir?

Açlığı engellemek için etkili yöntemler nelerdir?

Düzenli kahvaltı yaparak açılık hissini yok edebilirsiniz. Kahvaltı öğünü vücudumuz için altın büyük önem taşımaktadır. Açlığı gidermek içinde her sabah düzenli olarak ilk yapacağımız şey kahvaltı yapmak olmalıdır.

Kafein kullanarak açlık hissini sonlandırabilirsiniz. Kafein, protein kaynaklı ve doyurucu özelliğiyle açlık hissini bastırmanıza yardımcı olabilir. Çok aşırıya kaçmamak şartıyla gün içinde belli zaman dilimlerinde kafein kullanarak açlığınızı kısmi olarak giderebilirsiniz.

Sakız çiğneyerek açlığınızı giderebilirsiniz. Hem maddi açıdan hem de kullanım açısından bazen en doğru seçim sakız çiğnemektir. Sakız öğleden sonra akşam üzerine doğru çiğnenmesi durumunda bir ara öğün olarak kullanılabilir. Üstelik sakız çiğnemek açlık hissini bastıracak olan en kolay yoldur.



Belli zamanlarda tarçın kullanabilirsiniz. Tarçın belli özellikleriyle insan sağlığı açısından oldukça yararlı bir besindir. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayarak açlık hissinizi azaltabilir.



Dikkatli yağ tüketimi ile açlık hissini bastırılabilirsiniz. Yağ tüketimin her zaman için çok zararı olmaz, belli öğünlerde açlık hissinin giderilebilmesi adına soflarınıza zeytinyağı, Hindistan cevizi yağını koyabilirsiniz.

Lifli gıdalar tüketerek açlık hissinizin son bulmasını sağlayabilirsiniz. Lifli gıdalar sağlığımız açısından değerliyken açlık hissi içinde oldukça faydalıdır. Üstelik lifli gıdalar ile kolesterol düşürülmesi ve kan şekerinin düzene koymak amacıyla kullanılabilmektedir. Bu sorunları çözdükten sonra açlık hissiniz olmayacak.

Limon kullanmak açlık hissinize yardımcı olmaktadır. Açlığı engellemenin bir başka çözüm yolu ise limon tüketmektir. C vitamini özelliği taşıyan limon sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olmaktadır. Gün içinde açlık hissinin azaltılmasına destek olur.

Protein tüketimi tokluk hissi için büyük önem taşır. Çocuklardan tutunda, yetişkinler için doktorların en çok önem verdiği nokta protein tüketimi olmaktadır. Çünkü protein, karbonhidratlar ve yağlardan çok daha uzun vadede tokluk hissi yaşatır ve sağlık düzenini dengeler.