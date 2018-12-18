Açlığa tahammülünüz yoksa diyabetli olabilirsiniz

Dünya Sağlık Örgütü’nün son aldığı karara göre, açlık kan şekeri 100 mg/dl’nin üstünde olan herkes diyabet açısından risk altında. Fakat “Gizli Şeker” olarak adlandırılan bir dönem var ki diyabet ortaya çıkmadan 15-20 yıl öncesinden kişinin diyabete aday olup olmadığı tespit edilebiliyor.

Kan şekerinin yükselmesi yani hiperglisemi ile ortaya çıkan metabolik sendrom “Tip 2 Diyabet”

Hasta yediklerini kontrol etmekte zorlanıyor ve giderek kilo alıyor. Hekimler, “kilo artışı yakınması olan her bireyin şeker metabolizması “Şeker yükleme testi” yapılarak kontrol edilmeli” diyor.

Sık sık acıkma, açlığa tahammülsüzlük, hızlı yemek yeme, sık tatlı isteği hatta tatlı krizi bunun önemli belirtileri.. Tip 2 Diyabet ortaya çıktığında ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, açlık hissi, cilt yaralarının geç iyileşmesi, kuru ve kaşıntılı bir cilt, sık sık enfeksiyon gelişmesi, ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma görülür. Ancak bu belirtiler zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar ve hissedildiği anda uzmana başvurmak muhtemel tehlikeleri azaltır.

Risklerini de sıralayalım:

- Kilolu olmak.

- Göbeklenme. Kadınlarda >88 cm; erkeklerde >94 cm

- Diyabetli 1. derece yakını ( anne, baba, kardeş) bulunması

- Ailede yoğun diyabet varlığı (5 kişiden fazla olması )

- Hipertansiyon

- Kan yağlarında yükseklik

- İyi huylu kolesterol düşüklüğü

- Ailede kalp hastalığı varlığı

- Doğum ağırlığının 4 kilonun üzerinde olması

- 4 kilonun üzerinde bebek doğurma hikayesi olması..