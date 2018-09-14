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Acıtmayacak diyerek gitmeyin çocuğunuzla diş hekimine...

Uzmanlar, ağız-diş bakımının çocukluk çağında başlamasının, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynadığını belirtiyorlar.

14 Eylül 2018 Cuma 20:12
Acıtmayacak diyerek gitmeyin çocuğunuzla diş hekimine...

Fakat, çocuğun ilk diş hekimi ziyareti için aileleri uyarıyor: “Acıtmayacak” derseniz, aklına ağrı hissini getirirsiniz. Ayrıca oyuncak, dondurma gibi ödüller için söz vermeniz, zor bir şeyle karşılaşacağı hissine yol açar.

Bırakın çocuk, hekimi görerek, dinleyerek kendi izlenimleri ve hissettikleriyle üstesinden gelsin.

Çocuğunuzun sizin korku ve endişelerinizi hissetmeden diş hekimine gelmesini sağlamalısınız.

Araştırmalar, çürük sıklığının 7-12 yaş arası çocuklarda yüzde 90’lara ulaştığını gösteriyor. Bu sebeple çocuğun gelecekteki hem ağız ve diş hem de genel sağlığını koruyabilmek için çürükten koruyucu yöntemlerin uygulanması gerekiyor. Erken yaşta travma veya çürük nedeniyle dişini kaybeden çocukların ileride diş dizilerinde oluşabilecek çapraşıklıkları önlemede pedodonti önemli bir yer tutuyor.

Pedodontistler, sadece mevcut olan diş ve dişeti hastalıklarının tedavisini gerçekleştirmekle kalmıyor, çürük risk tayini yaparak yeni çürük oluşumunu engellemek amacıyla çocuğa özel, uygulamalar da sunuyor.

Burada önemli olan çocuğun kendi diş yapısı, tükürük yapısı ve beslenme alışkanlıklarına uygun olan çürükten koruyucu yöntemlerin uygulanması ve düzenli kontrollerin yapılmasıdır. Küçük yaşta başlanan kişiye özel diş bakımı, diş hekimi korkusunu önlemede de etkili oluyor.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:12
  1. dişçi
  2. çocuk
  3. korku

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