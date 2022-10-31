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Gündem Acısına rağmen takındığı tavrıyla hatırlayacağız!
Gündem

Acısına rağmen takındığı tavrıyla hatırlayacağız!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 29 yıl önce Almanya’nın Solingen kentinde ırkçıların saldırısında ailesinden 5 canı kaybeden "Bilge Ana" Mevlüde Genç’in vefat ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 15:49:00 -
Acısına rağmen takındığı tavrıyla hatırlayacağız!

 

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 29 yıl önce Almanya’nın Solingen kentinde ırkçıların saldırısında ailesinden 5 canı kaybeden "Bilge Ana" Mevlüde Genç’in vefat ettiğini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “29 yıl önce Almanya’nın Solingen kentinde ırkçıların saldırısında ailesinden 5 canı kaybeden "Bilge Ana" Mevlüde Genç teyzemiz vefat etti. Acısına rağmen takındığı sağduyulu tavrıyla hatırlayacağız. Rabbim rahmet eylesin. İslam düşmanlığı ve ırkçılık umalım ki son bulsun...” ifadelerini kullandı.

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