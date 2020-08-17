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Acısı 21 yıldır dinmedi

Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 17 Ağustos 1997 Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen acılar hafızalardaki tazeliğini koruyor. 16 milyon insanı etkileyen felakette resmi raporlara göre 17.480 kişi öldü, 23.781 kişi yaralandı. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar gördü. 133 bin 683 bina çöktü.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:36:00 - 2020-08-17 11:36:27
Acısı 21 yıldır dinmedi

 Haber Merkezi 

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen acılar hafızalardaki tazeliğini koruyor. 21 yıl önce 7,5 şiddetinde gerçekleşen ve 45 saniye süren deprem, Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova’da çok şiddetli şekilde hissedilmişti. Maddi zararı 20 milyar dolar olan depremin manevi yıkımı çok daha büyük olmuştu. 16 milyon insanı etkileyen felakette resmi raporlara göre 17.480 kişi öldü, 23.781 kişi yaralandı. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar gördü. 133 bin 683 bina çöktü.

Sol zihniyetin acziyeti hala hafızalarda

Dönemin Anasol-M hükümeti felaket bölgesine ancak 3 gün sonra gidebilmişti. Başbakan Bülent Ecevit, olaydan 6 saat sonra yaptığı açıklamada, “Telefonlar çalışmıyor. Telsizle haber ulaştırabiliyoruz” sözlerini sarf etmişti. Haftalarca deprem bölgesine su ve elektrik verilemezken Sağlık Bakanı Osman DurmuşTuvaletinizi camiye yapın, duşu denizde alın” sözleriyle olaya müdahale etmişti. Dönemin Kızılay Başkanı Kemal Demir de gelişmeleri Ankara Otel’deki odasında televizyondan takip etmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Leventbay

Hic farketme o buyuklukte bir depremde hangi hukumet olursa olsun olduktan sonra yapabilecegi bir sey yok . ASIL yapilmasi gerekeni 18 yildir yapmamis bir akp hukumeti var ortada . Hani ihanet ettik diyorya istanbula asil ihaneti kanal istanbul gibi ucube bir projeye para harcayacaklar insalla olmazda bundan vazgecerler . Istanbul dahada kalabalik yapmak 16 yi 20 milyona cikarmak marifet degil tam tersine . Istanbul nufusunu 10 milyona indirdik demek basari dir .
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