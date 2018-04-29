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Acımadan vurup öldürdüler!

Konya'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir vaşak, silahla vurularak öldürüldü.

29 Nisan 2018 Pazar 16:41
Acımadan vurup öldürdüler!

Merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi’ndeki Kale Yaylasında geçen Cuma günü doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaş, ormanlık alanda telef olmuş bir vaşakla karşılaşınca, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine Doğa Koruma Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, koruma altında bulunan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Vaşağın bölgeye gelen avcılar tarafından 3-4 gün önce vurulduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, soruşturma başlattı. Ölü vaşak, incelenmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:41
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