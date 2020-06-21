  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Açılmıştı, tekrardan kapandı

Sivas’ta normalleşme süreci ile beraber açılan halı sahalar korona virüs önlemleri kapsamında tekrardan geçici süreliğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:42:00 -
Açılmıştı, tekrardan kapandı

Sivas’ta normalleşme süreci ile beraber açılan halı sahalar korona virüs önlemleri kapsamında tekrardan geçici süreliğine kapatıldı.


Sivas Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "13/06/2020 tarih ve 2020/37 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimiz genelinde faaliyetlerine başlayan halı saha İşletmelerinin 20/06/2020 tarihinden itibaren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı