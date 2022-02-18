Açılış öncesi son çırpınış! ‘Erdoğan kendine köprü yaptı’

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Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçtiğimiz günlerde tamamlanan asfaltlama çalışmalarının ardından gözler açılı tarihine kilitlenmişti. Kabine toplantısı sonrası kameralar karşına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Zafer Günü açılması planlanan dev köprünün 26 Şubat Cumartesi günü hizmete gireceğini söyledi.

Gelişen ve büyük Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi görmekten bir adım öteye geçemeyen CHP'nin sözcülüğünü yapan fondaş Cumhuriyet gazetesi milyonlarca vatandaşın kullanımına sunulacak 1915 Çanakkale Köprüsünü itibarsızlaştırmak için son çırpınışlarını yapıyor.

Cumhuriyet, köprünün hedeflenen tarihten önce açılmasını "Kendine köprü hediye etti" başlığıyla duyurdu.

Sözde gazetenin başlığı; "Erdoğan kendine köprü yaptı" şeklinde yorumlanırken vatandaşlar "Alkole de zam geldi siz nasıl kafayı buluyorsunuz?" sözleriyle tepki Cumhuriyet'e tepki gösterdi.

Düşman çatlatacak kadar büyük!

Düşman çatlatan Türk mühendislerin gurur eseri, dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olacak.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı.

Dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgınına rağmen şantiyede çalışmalar aksamazken, açılışı 18 Mart 2023'te açılması beklenen köprünün de hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak 18 Mart 2022 olarak açıklanmıştı.

88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu

Son gelişmelerle birlikte hızlı ilerleyen çalışmalar sonucu köprünün 26 Şubat'ta hizmete gireceği resmen açıklanmış oldu.

Aradan geçen 5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.