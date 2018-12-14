Acılı babanın yürek yakan dramı... Boşandığı eşi çocuklarını göstermedi, evladını cenazesinde gördü!

Taha Emre Özdemir özel haber

İzmir'de yaşayan Kenan Karaman, 2011 yılında üç ay süren bir evlilik yaptı. Eşi onu terkettikten altı ay sonra doğum yaptı. Çiftin bir erkek çocukları olmuştu. Ancak annesi onu boşandığı Kenan Karaman’a göstermedi. Evladıyla yaşarken buluşamayan baba, oğlu henüz altı aylıkken onun ölüm haberini aldı. Baba Karaman, evladıyla ilk kez onun cansız bedenine dokunarak tanıştı.

Kenan Karaman, yaşadığı acı dolu evlilik hikayesini şu sözlerle anlattı:

2011 yılında evlendim. Üç ay evli kaldıktan sonra eşim evi terk etti. Ailesinin yanından arayıp evi kendi oturdukları muhite taşımamı istediler. Bunu kabul etmeyince de boşanma davası açtı. 2012 yılında çocuğumuz dünyaya geldi. Eşim evi terk ederken ona hamileydi. Aynı yıl boşanmamızda resmen gerçekleşti. Eşim doğum yaptıktan sonra çocuğumu bana göstermediler. Israrcı davranarak evlerine gittim. Şikayetçi olduğu için altı ay uzaklaştırma aldım. Evladımı görebilmek için mahkemeye başvurarak ara karar çıkarttım. İcra yoluna başvurdum ama bunda da netice elde edemedim. Çocuğum henüz yeni doğmuştu. Yeni doğan bir çocuk her zaman anneye muhtaçtır. Tek amacım evladımı görebilmek ve babası olarak onunla ilişki kurabilmekti. Zaten annesinden ayırmak gibi bir niyetim yoktu.

Altı aylık oğlumla öldüğü gün tanıştım

Bir gün sabah gece vardiyamı tamamlamış, eve dönmüştüm. Telefonum çaldı. Mezarlıklar müdürlüğünden aradıklarını söylediler. Çocuğumun vefat ettiğini ve istersem onun defni esnasında görebileceğimi söylediler. Hiç görmediğim ve dokunamadığım evladımın cansız bedeni ile tanıştım. Mezarını ellerinle kazdım. Altı aylık oğlumla öldüğü gün tanıştım.

Benim çektiklerimin karşılığını kim ödeyecek?

Yedi yıl önce üç ay evli kaldığım kadına aylık dört yüz lira nafaka ödemeye devam ediyorum. Bana bir baba olarak dayanılması çok güç bir acı yaşattı. Ama yaptığı her şey yanına kar kaldı. Benim çektiklerimin karşılığını kim ödeyecek? Asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyorum. Yeniden yuva kurmak istiyorum ama bunu da yapamıyorum.