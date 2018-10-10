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Acılı babanın çağrı yaptı! Yüzlerce kişi alana koştu

Giresun'da kızları Rabia Naz Vatan'ın cinayete kurban gitmesinin ardından acılı baba, bugün miting düzenledi. Düzenlenen mitinge yüzlerce kişi katıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:17
Acılı babanın çağrı yaptı! Yüzlerce kişi alana koştu

Giresun'un Eynesil ilçesinde kızı Rabia Naz Vatan'ın cinayete kurban gittiğini iddia eden ve bu uğurda 6 aydır mücadele eden baba Şaban ve anne Atika Vatan kızları için bugün ilçede miting düzenledi. Düzenlenen mitinge ilçe halkının yanı sıra komşu ilçelerden ve Trabzon'dan yüzlerce kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı

Rabia Naz'ın okul arkadaşlarının da katıldığı mitingde acılı babanın konuşması sırasında sınıf arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Şahin Abanoz Parkında düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen acılı baba Şaban Vatan, "Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bu konuya duyarlı olun. Özellikle kız çocuklarına karşı işlenen cinayetler var. Sayın Cumhurbaşkanım bizim gözyaşlarımızı dindir, bu anaların, bu babaların, bu yavruların gözyaşlarını dindirin bu mesuliyet size aittir. Biz sizden ana olarak, baba olarak istediğimiz artık analar ağlamasın, artık babalar parçalanmasın" dedi.

''Çocuğu ölüme nasıl nasıl terk edersiniz?''

Kızının hastanede ellerini sıkarak hayata gözlerini yumduğunu ifade eden acılı baba Şaban Vatan, "Benim kızım hastanede ellerimi sıkarak öyle hayata gözlerini yumdu. Babasını dahi bir defa görmeden sadece ellerimiz sıkarak hayata veda etti. Bunu bize yaşatan bir insanoğlu bunun üzerini kapatmaya çalışan da bir insanoğlu. Günlerce gecelerce savaştım, mücadele ettim bırakmadım, bırakmam da. Rabia Naz değil diğer yavrularımızın hepsi burada onlar için çünkü bu bir insanlık suçudur. Ben kızımın arkasında gelecek nesillerimiz için durdum. Bir çocuğa arabayla çarpıp onu nasıl ölüme terk edersiniz? Bu nasıl bir insanlık dışı harekettir" şeklinde konuştu.

"Baba ben şehit olmak istiyorum"

Kızıyla arasında geçen bir diyaloğu da konuşmasında anlatan Şaban Vatan, "Benim kızım ölümünden 10 gün öncesinde 'Baba ben şehit olmak istiyorum' dedi. Annesi geldi, 'Kızım ne diyorsun? Kızlardan şehit mi oluyor' dedi. Kızım elini uzattı, 'Ya baba hep erkeler mi şehit olacak ben de şehit olmak istiyorum' dedi ve benim kızımı Rabbim şehitliğe nail gördü, Miraç Kandili'nde o kutlu günde yola çıkardı. Rabia Naz Vatan'ın olayı bir şeylere vesile olsun, biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

''Faillerin cezalandırılmasını istiyoruz''

Acılı baba konuşmasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın olaya el attığını kaydederek "Bizim bakanlıktan beklentimiz aileye bu durumu yaşatanları bulmaları, bunları bulup adalet karşısına çıkartmaları ve cezalandırılmalıdır. Bir anne ve bir baba adli tıp raporu elinde okuyor, her şeyi ile inceliyor bu dayanılacak bir hal değildir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:17
  1. Trabzon
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Giresun

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