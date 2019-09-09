Acılı babadan dikkat çeken sözler: Bu insan hakları sadece CHP için mi var?
Oğlu için HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan acılı baba Celil Begdaş, terör örgütü PKK'nın savunucusu CHP'li Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi. Begdaş,"Bu insan hakları sadece CHP için mi var? Bizim için yok mu?" dedi.09 Eylül 2019 Pazartesi 11:39
Oğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP aracılığıyla dağa kaçırılan acılı baba Celil Begdaş, Ülke TV’de yayınlanan Arafta Sorular programına konuk oldu.
“İstanbul’da dört ağaç için dünyayı yaktınız dünyayı. Benim burada ciğerim yanıyor." ifadelerini kullanan Begdaş, CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı’ya da şu sözlerle tepki gösterdi:
“Bir de makarna diye tutturmuş o CHP’li vekil. Atıcı mı ne? Ne makarnası. Orada vatandaşlar bize yemek getirmiş sağolsun. Bunu söylüyor."
"Bu insan hakları sadece CHP için mi var?”
PKK savunucusu CHP'li Sezgin Tanrıkulu’na da tepki gösteren Begdaş isyanını şu sözlerle tamamladı:
“Bu insan hakları diyor Sezgin Tanrıkulu. Getirsin ben de bir okuyayım. Bu insan hakları sadece CHP için mi var? Bizim için yok mu?”
YORUM YAZ