Acılı baba yürek dağladı! 'Sadece eşim ve kızımı kaybetmedim...'

"Bir tek Kemal’im kurtuldu kazadan" diyen acılı baba Kurtuluş, “Lüleburgaz’a gittiler. Hiç trene binmemişti Kemal’im. Bir organizasyon yapmışlar sırf trene binmek için gittiler. Başka hiçbir şey yoktu. Aynı trenle gittiler aynı trenle dönemediler” diye konuştu

'MESAJ ATTI 10 DAKİKA SONRA ALIRSIN' DEDİ

Eşinin kazadan 10 dakika önce kendisine mesaj attığını belirten Melih Kurtuluş, “ Mesaj attı bana 10 dakikaya duraktayım alırsın beni dedi. Gittim tren istasyonuna bir haber geldi tren raydan çıkmış. İçimiz parçalandı hemen gittik olay yerine zaten ilk gidenlerden biri benim, oğlumu nasıl çıkarttılar hiç bilmiyorum. Oğlumu en önde gördüm raylarda oturuyordu. Bacanağımın eşi falan da trendeydi onlar çıkartmışlar zannettim. Baktım iyiydi bir umut dedim, oğlum kurtulduysa diğerleri de kurtulmuştur. Hep aradık ama sonra facebookta bir doktor paylaşmış herhalde hastanelerdi. Aradık hastane hastane sonunda polis teşhis için çağırdı orada eşimi de baldızımı da gördüm en son Beren’imi de gördüm sizlere ömür işte” şeklinde konuştu.

'CANIMIZ YANDI'

Raylar üzerinde 3 yaşındaki evladı Kemal’i gördüğü anda hissettiklerini de aktaran Kurtuluş, “Kemal’im çıktı dediysem öbürküler de eşimde kurtulmuş belki yaralıdır dedim. Belki çıkmışlardır dedim baktım ama göremedim nereden çıkartıldıklarını da görmedim. Zaten yaralıların hepsine baktım. Gece saat 12 buçuğa kadar oradaydım yaralılar içinde yoktu. Dedim belki helikopterle arka taraftan gitmiştir. Oradan çıkanları göremedim çünkü hepsini traktörlerle taşıdılar. Hiç gidilebilecek gibi bir yer değildi zaten. İşte sonuç, sonuç böyle. Canımız yandı” dedi.