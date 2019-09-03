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Acılı baba konuştu: “Bunu yapan insan olamaz”

Batman şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ’ın babası Nuri Yüksekbağ konuştu.

03 Eylül 2019 Salı 15:09
Acılı baba konuştu: “Bunu yapan insan olamaz”

Batman şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ’ın babası Nuri Yüksekbağ konuştu. Baba Yüksekbağ: “Bunu yapanlar insan olamaz. Bu caniliktir” dedi.


Defalarca bıçaklanan Suat Yüksekbağ’ın katil zanlıları yardıma gelenleri de engelleyerek kimseyi yaklaştırmadı. Olaya müdahalede geç bulunan 5 polis ise Batman Valiliği tarafından açığa alınmıştı. Katil zanlıları R.K. ve kardeşi A.K. ise tutuklandı.


Batman’da 28 Ağustos’ta mevsimlik işçi olarak Kütahya’da çalışan babasının yanına gitmek için otogara giden ve kan davalıları tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ babası Nuri Yüksekbağ konuştu. Yüksekbağ; “Kan davasına sebep olay geçen yıl Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Benim oğlum tutuklandı. O olayda oğlum suçlu mu onu da kesin değil. Karşı taraf bizden 150 bin TL istedi. 50 bin verdik. Geriye kalan 100 bin TL için de Kütahya’ya çalışamaya gittim. Oğlum Suat ise askerden yeni gelmişti. O da Kütahyaya gelip çalışacaktı. Geri kalan parayı denkleştirmek için. Otogarda oğlumu vurdular. Bunlar insan değil. İnsan olan böyle yapmaz. Polisler de müdahale etmedi. Firma ve polislerden şikayetçiyim" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:09
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