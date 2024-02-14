Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı! Evladımı kurtarın

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Yeniakit Publisher
2024-02-14 11:43:00 -

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçiye ulaşılamazken, ailelerin acılı bekleyişi sürüyor.

Erzincan’ın İliç ilçesinde dün öğle saatlerinde maden sahasında toprak kayması meydana geldi. 9 işçi yaklaşık 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayın ardından başlayan çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden de gelen arama kurtarma ekipleri de çalışmalara dahil oldu.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Toprağın altındaki işçiler için ekipler adeta zamanla yarışırken ailelerin umutlu bekleyişi gözyaşlarıyla sürüyor.


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"BİZ ÇIKTIK GELDİK 'O YOK' DEDİLER"

Bölgeye gelen ailelerden henüz ismi öğrenilemeyen ve toprak altında damadı olan kadın ayakta durmakta güçlük çekerek şunları söyleyebildi:

"Bilgim yok. Daha yeni evliydi. Ben tanımıyorum kimseyi. Onun kaybolduğunu haber aldık. Bana telefon açtılar. Orada toprak kayması olmuş diye. Biz çıktık geldik, o yok. Aradık ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Kurtarın, çok üzgünüm. 7 - 8 senedir burada çalışıyor. Damadımı kurtarın. İsmi Uğur Yıldız. Açtık telefon, ulaşamadık."

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