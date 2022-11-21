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Aktüel Acılı anneden dağdaki evlada çağrı: Kucağım açık, seni bekliyorum
Aktüel

Acılı anneden dağdaki evlada çağrı: Kucağım açık, seni bekliyorum

Biricik evlatları terör örgütü PKK’nın eli kanlı katilleri ve HDP’li teröristlerce dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1175'inci gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:34:00 -
Acılı anneden dağdaki evlada çağrı: Kucağım açık, seni bekliyorum

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren acılı annelerden Rahime Taşçı, Kars'tan gelerek, oğlu Faruk'a kavuşma ümidiyle eylem yaptığını ve çok özlediği evladından yıllardır haber alamadığını söyledi. Taşçı, "HDP ve PKK, Faruk'u götürdü. Faruk, beni duyuyor ve görüyorsan korkma, kaç. Burada seni bekliyorum. Değil 10 sene, 20 sene de olsa peşini bırakmayacağım. Silahı bırak, kucağıma gel. Tek çocuğumdu. Ciğerimi aldılar" dedi.

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