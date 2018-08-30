Acılı aileler üzerinden provokasyon... Ölü seviciler!

Faşist zihniyet ve terör örtügü PKK, söz konusu yıllarda vahşi cinayetler işledi. AK Parti hükümetinden önce 6 hükümet kurulup yıkıldı, ancak hiçbiri bu insanlık dışı olayların üzerine gitmedi, gidemedi.

Evlatlarının cesetlerine dahi ulaşamayan acılı anneler, 1995 yılında ilk kez bir araya geldi ve kamuoyunca Cumartesi Anneleri diye bilinen oluşuma gitti. 700’üncü buluşmaları geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

PROVOKASYON

Ancak ailelerin masumane istekleri HDP’liler tarafından provoke edildi.