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Acılı ağabey, kardeşinin ismini 9 yıldır tarlasına yazıyor

Çorum'da esnaflık yapan Mesut Turan, 9 yıl önce vefat eden kardeşi Ömer Turan'ın ismini, her yıl sene-i devriyesinde traktöre taktığı pullukla sürdüğü buğday tarlasına yazıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 12:13
Acılı ağabey, kardeşinin ismini 9 yıldır tarlasına yazıyor

Çorum'un Alaca ilçesinde esnaflık yapan Mesut Turan'ın (38) kardeşi Ömer Turan (23), 9 yıl önce kanserden yaşamını yitirdi. Turan, kardeşinin anısını yaşatmak için her ölüm yıl dönümünde, traktöre taktığı pullukla sürdüğü buğday tarlasına 'Ömer' yazıyor.

Alaca'daki sanayi sitesi esnafından, 2 çocuk babası Mesut Turan'ın kardeşi Ömer Turan, 2010 yılında, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Mesut Turan, anısını yaşatmaya çalışıyor.

Turan, kardeşinin her ölüm yıl dönümünde, traktöre taktığı pullukla sürdüğü buğday tarlasına 'Ömer' yazıyor. Tepe yamacında bulunan tarladaki devasa 'Ömer' yazısını görenler, şaşırıyor. Tarlaya gelenler, 'Ömer' isminin hikayesini öğreniyor ve fotoğraf çekiyor.

"Acısına dayanamıyorum"

Kardeşinin ölmeden önce tarla ve bahçe işleriyle ilgilendiği belirten Mesut Turan, şimdi bu işleri kendisinin yaptığını söyledi. Turan, "Kardeşimin iş yaptığı tarlalarda şimdi ben çalışıyorum. Buralardan her geçtiğimde onun hatıraları gözümde canlanıyor. Acısına dayanamıyorum. Ben de hatırasını yaşatmak için her yıl buğday hasadından sonra traktörümle kocaman harflerle tarlaya 'Ömer' yazıyorum. Kalemle kağıda yazar gibi kardeşimin adını tarlaya kazıyorum. Görenler şaşırıyor. Tarlanın yanında şehirler arası yol var. Oradan araçlarıyla geçenler görüp, bölgedeki tanıdıklarına soruyorlar. Kardeşim için dua etseler, bana yeter" diye konuştu.

Kardeşinin tedavi sürecinde hastalıkla çok mücadele ettiğini anlatan Turan, "Tarlaya ismi yazmam çok uzun sürmüyor. Hızlıca yazıyorum hatta diğer çiftçi arkadaşlarımız, bu kadar büyük ismi nasıl yazdığım konusunda şaşırıyorlar; ama başarıyorum. Her yıl bu dönemde kardeşimin adını tarlamıza yazarak, onu ne kadar özlediğimizi, unutmadığımızı, hep aklımızda olduğunu bir kez daha göstermiş oluyorum. O öldüğünden sonra zaten hayatımız artık eskisi gibi mutlu geçmiyor" dedi.

 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:13
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