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Acil Tıp’ta Kritik Bakım Sempozyumu

Kritik hastalar ve yoğun bakım hastaları üzerinde yapılan uygulamaların konuşulduğu ve bilgilerin paylaşıldığı Acil Tıp’ta Kritik Bakım Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi.

19 Şubat 2019 Salı 11:54
Acil Tıp’ta Kritik Bakım Sempozyumu

Kritik hastalar ve yoğun bakım hastaları üzerinde yapılan uygulamaların konuşulduğu ve bilgilerin paylaşıldığı Acil Tıp’ta Kritik Bakım Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi.



Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15-18 Şubat tarihlerinde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyumda, kritik hastalar ve yoğun bakım hastaları için yapılacak uygulamalar ayrıntılı olarak incelendi. Sempozyumda Türkiye’nin, son yıllarda yürütülen çalışmalarla Acil Tıp alanında dünyanın önde gelen hatta bu alandaki bilgilerini ihraç eden bir ülke haline geldiğine dikkat çekildi.



"Acil tıp servisleri sağlık hizmetlerinin yüz akı"


Üç gün süren sempozyum boyunca kalp krizinden solunum yetmezliğine, inmeli hastalardan travma hastalarına kadar bir çok konuda son bilgiler paylaşıldı. Sempozyumun da başkanlığını yürüten ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, yılda milyonlarca hastaya bakan acil tıp servislerinin sağlık hizmetlerinin yüz akı olduğunu söyledi.



Sadece İstanbul’da bir yılda acil servise başvuran hastaların en gelişmiş Avrupa ülkelerinden birinin acil servislerine başvurmaları durumunda anında sistemlerinin çökeceğini ileri süren Prof. Dr. Cander, "Acil Tıp hizmetlerinin doruk noktası Kritik Hasta Bakımı’dır. Bir ülkenin sağlık sisteminin en önemli gelişmişlik göstergesi kritik hasta bakımında sağladığı başarıdır. Kritik hasta bakımı zordur. Önceden güçlü ve çalışkan insanlar zoru başarmaya aday iken, şimdi en kolayı tercih etmek popüler hale geldi. Bu da zor anlarda hasta bakım kalitesini iyileştirmeye engel oluyor. İstanbul Acil tıp ve kritik bakım gerekliliğinin birleştiği büyük bir metropol. ATUDER olarak acil tıp hizmetlerinin İstanbul da hak ettiği yere gelmesi için yapılacak dönüşümün öncülerinden olmayı hedefliyoruz. Ülkemiz acil tıp ta dünyada lider ülkelerden ve ATUDER olarak bunu bilimsel ihracata çeviriyoruz" dedi.



Sempozyum Başkanı ve 6’ncı Bölge Kamu Hizmetleri Kurum Başkanı Doç. Dr. M. Emin Emin Kalkan, acil servis hizmetlerin önemini vurgulayarak acil çalışanlarının gayretleri için teşekkür etti. Kalkan, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Yaşar iseSağlık Bilimleri Üniversitesi’nin acil tıp çalışmalarına büyük önem verdiğini belirterek, acil tıp eğitimi konusunda uluslararası platformda eğitimler verdiklerini, bir çok ülkede acil tıp çalışanları eğitmek için bağlı birimler oluşturduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:54
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