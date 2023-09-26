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Siyaset Acil serviste panik
Siyaset

Acil serviste panik

Yeniakit Publisher
2023-09-26 11:27:00 -
Acil serviste panik

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Acil Polikliniği’ndeki fare panik oluştururken, bir hasta fareyi görüp çığlık attı.

İlkadım ilçesinde hizmet veren Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde mesai saatlerinin dışında acil polikliniğinde vatandaşlara hizmet veriliyor.

Yine hastaların yoğun olduğu dün akşam saatlerinde poliklinik içerisinde bulunan fare, hastalar tarafından fark edildi.

Poliklinik içerisinde görüldüğü belirtilen fare, hasta ve güvenlik tarafından aranırken, bir anda ortaya çıkan fare, bazı hastaları korkuttu. Korkudan çığlık atan hasta, poliklinikten çıkarak uzaklaştı.

Acilde bulunan fare ise güvenlik tarafından araklarıyla uzaklaştırılarak dışarıya çıkartıldı.

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