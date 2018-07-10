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Acil serviste olay: Sağlık memurunı ısırdı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, acil servise alkollü gelen V.K. koluna bakmak isteyen doktora sataşırken, araya giren sağlık memuru Ayhan Meral'in (45) kolunu ısırdı.

10 Temmuz 2018 Salı 17:02
Acil serviste olay: Sağlık memurunı ısırdı!

lay, 3 Temmuz günü, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise, iddiaya göre, alkollü gelen V.K., kolunun incindiğini söyledi. V.K., koluna bakıp, müdahalede bulunmak isteyen doktora sözlü olarak sataştı.

Bu sırada sağlık memuru Ayhan Meral araya girdi. V.K. ise Meral'in sol kolunu tutarak, ısırdı. Olayı gören güvenlik görevlileri, Ayhan Meral'i V.K.'den zor kurtardı. V.K., polis tarafından gözaltına alınırken, hastanede tedavi edilen Ayhan Meral'e de kuduz aşısı yapıldı. Sağlık memuru Meral, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan V.K.'den şikayetçi oldu.

BAŞHEKİM: HUKUKİ ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, "Bu hadiselerin artık bizim kurumlarımızda olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hayatları pahasına hayat kurtarmaya çalışan sağlık personellerinin yine hayatlarını kurtardığı kişiler tarafından şiddete maruz kalmasını öncelikle insani olarak kınıyorum. Kamu görevlisini görevi başında darbetmek veya buna teşebbüs etmek, hukukumuzda cezai karşılığı olan bir husustur. Bu konuda arkadaşımız davacı olmuştur. Arkadaşımızın hakkını korumak için hukuki çalışmaları başlattık, kendisine gerekli desteği vereceğiz. Hiçbir çalışanımız gelen hasta veya hasta yakınlarının kötülüğünü istemez. Darp olayını gerçekleştiren şahsın, adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:02
  1. Acil Servis
  2. Olay

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