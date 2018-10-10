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Acil serviste çifte infaza müebbet hapis!

İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önünde öldürülen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'ya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık Feyyaz Elik'in ağırlaştırılmış müeebbet hapisle cezalandırılması istendi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:54
Acil serviste çifte infaza müebbet hapis!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'nın 22 Mayıs 2018 tarihinde tedavi için Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittikleri belirtildi.

Feyyaz Elik'in olay günü hastaneye giden Ramazan Sarı ve eşini hastanenin acil servisinin önünde beklerken tabanca ile öldürdüğü belirtilen iddianamede, Feyyaz Elik'in dayısı olan şüpheli Recep Sungun'un sürekli olarak Feyyaz Elik ile birlikte hareket ettiği, olaydan sonra Feyyaz Elik ile birlikte olay yerinden kaçtığı, daha sonra da yakalanarak tutuklandığı anlatıldı.

Dayısı eylemi kolaylaştırmış

Recep Sungun'un yeğeni Feyyaz Elik'in cinayet işleyeceğine dair bilgisinin olmadığı yönünde ifade verdiği belirtilen iddianamede, Recep Sungun'un Feyyaz Elik'in eylemini manevi yönden kolaylaştırdığı ifade edildi.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Olay günü Feyyaz Elik'in annesi Selime Elik ve babası Sulhaddin Elik'in Feyyaz Elik'in doğum yapan imam nikahlı eşi nedeni ile hastanede bulundukları, Ramazan Sarı ve eşini hastanede görerek haber vermek sureti ile yardım ettikleri belirtilen iddianamede, Feyyaz Elik'in, "Tasarlayarak iki kişiyi öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Anne ve babasına da yardımdan 20 yıl istendi

İddianamede Feyyaz Elik'in dayısı Recep Sungur, annesi Selime Elik ve babası Sulhaddin Elik'in de, "Tasarlayarak iki kişinin öldürülmesine yardım etmek" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:54
  1. İstanbul
  2. Acil servis cinayeti
  3. çifte infaz
  4. Feyyaz Elik
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