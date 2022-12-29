Acil servisler doldu taştı! Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çocuklarınızı okula göndermeyin

Koronavirüsün hayatımıza girmesi ile birlikte 'pandemi' kelimesi ile tanıştık. Yaklaşık üç yıldır devam eden korona virüs, "Ha bitti ha bitecek" derken uzmanların açıklamalarına göre şimdi de etrafımızı üçlü pandemi sardı. Uzmanlar, Influenza, RSV ve Covid-19 virüslerinin birleştirmiş olduğu bir üçlü epidemi yaşandığına dikkat çekiyor. Pandemi başlangıcından bu yana alınan önlemler ile koronavirüs dışı virüslerin yüzde 55'ten yüzde 9.4'e gerilediği, fakat alınan önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte bu oranın 39.5'a yükseldiği açıklandı.

"Çocuklarınızı okula göndermeyin"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, havaların soğuması ile birlikte ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat çekti. Özlü, Grip, RSV, rinovirüs, parainfluenza, COVID, diğer coronavirüsler ve adenovirüslerin okullarda şu anda yaygın olduğunu söyledi. Öğrencilerin virüsleri birbirlerine kolaylıkla bulaştırdığına vurgu yapan Özlü, semptom görülen çocukların evde izole olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"Şu sıra okula giden çocuğu olan ailelerde hastalık eksik olmuyor. Solunumyolu enfeksiyonlarının biri bitmeden, diğeri başlıyor. Öğretmenler, okul çalışanları da aynı durumda. Grip, RSV, rinovirüs, parainfluenza, COVID, diğer coronavirüsler, adenovirüs gibi pek çok virüs dolaşımda.

"Bir hafta evde izole edin"

Bu tür enfeksiyonlarda kreşler, anaokulları ve ilkokullardan başlamak üzere okullar adeta fidelik işlevi görür. İlk aşamada öğrenciler kendi aralarında virüsü birbirlerine bulaştırırlar. Ardından okuldan evlere ve topluma ikinci dalga yayılır. Bu zinciri kırmanın en etkili yolu; hasta olan, semptomu olan çocukların bir hafta evde izole olması ve okula gönderilmemesi.

Ancak okula, kreşe gidemeyen hasta çocukların, büyükannelere, büyükbabalara bırakılması enfeksiyonu risk gruplarına taşır. Bu yaş gruplarında enfeksiyon daha ağır ve komplike geçebiliyor. Torun sevgimiz, kırılma noktamız olmasın."