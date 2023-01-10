  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Acil olarak 88 tane F-35 satın aldılar! Dünyaya ilan edildi
Teknoloji

Acil olarak 88 tane F-35 satın aldılar! Dünyaya ilan edildi

Kanada Ordusu, dünyada büyük tartışmalara neden olan F-35'lerle ilgili dikkat çeken bir adıma imza attı. Kuzey Amerika ülkesi, ABD'den 88 adet F-35 satın alacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 08:17:00 -
Acil olarak 88 tane F-35 satın aldılar! Dünyaya ilan edildi

Kanada, eskiyen hava kuvvetleri filosunu canlandırmak için 14 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Kanada Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, 88 adet F-35 savaş uçağının alımı için anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Kanada Hava Kuvvetleri'ne gelecek olan yeni F-35 savaş uçakları, eskiyen CF-18 jetlerinin yerini alacak.

Kanada Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek olan F-35 savaş jetleri, CF-18 jetlerinin yerini devralacak. Kanada'dan yapılan açıklamaya göre, 88 adet F-35 alımına yönelik anlaşma Lockheed Martin ile imzalandı.

Defence News'de yer alan habere göre Kanada, eskiyen hava kuvvetleri filosunu güçlendirmek için 88 adet F-35 savaş uçağı satın aldı.

Lockheed Martin ile imzalanan anlaşma kapsamında Kanada'ya yapılacak ilk F-35 teslimatı, 2026 yılında gerçekleşecek.

14 milyar dolar değerindeki anlaşmaya göre, Kanada'ya 2026 yılında 4 adet, 2027 yılında 6 adet, 2028 yılında ise 6 adet F-35 savaş uçağı teslim edilecek.

Kalan F-35'lerin de gelecek yıllarda teslim edileceğinin ifade edildiği haberde, toplamda 88 adet F-35 savaş uçağının teslim edileceği vurgulandı.

Bununla birlikte Kanada, eskiyen CF-18 jetleri için yeni çözümler arıyor.

Avustralya'dan F/A-18 savaş uçaklarının da alınacağı açıklanırken, CF-18 savaş uçaklarının 2032'ye kadar dayanabilmeleri için yükseltileceği ifade edildi.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, F-35 savaş uçaklarının piyasadki en gelişmiş ve en donanımlı uçak olduğunu vurgularken, F-35, en yakın müttefiklerimiz tarafından dünya genelindeki görevlerde kullanılan modern, güvenilir ve çevik bir savaş uçağıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye, ABD'nin planlarını altüst edecek F-35 adımı atabilir! Emekli tuğgeneral açıkladı
Türkiye, ABD'nin planlarını altüst edecek F-35 adımı atabilir! Emekli tuğgeneral açıkladı

Teknoloji

Türkiye, ABD'nin planlarını altüst edecek F-35 adımı atabilir! Emekli tuğgeneral açıkladı

F-35'te Türkiye için düşman lobiler devreye girdi
F-35'te Türkiye için düşman lobiler devreye girdi

Teknoloji

F-35'te Türkiye için düşman lobiler devreye girdi

Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler
Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler

Teknoloji

Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler

ABD ve Yunanistan'ı sallayacak açıklama: Türkiye bununla F-35'leri havada kilitleyecek! Kullanamayacaklar
ABD ve Yunanistan'ı sallayacak açıklama: Türkiye bununla F-35'leri havada kilitleyecek! Kullanamayacaklar

Teknoloji

ABD ve Yunanistan'ı sallayacak açıklama: Türkiye bununla F-35'leri havada kilitleyecek! Kullanamayacaklar

F-35'ler için şok yasak! Türk halkı bu haber sonrası ‘iyi ki F-35 almamışız’ diyecek
F-35'ler için şok yasak! Türk halkı bu haber sonrası ‘iyi ki F-35 almamışız’ diyecek

Teknoloji

F-35'ler için şok yasak! Türk halkı bu haber sonrası ‘iyi ki F-35 almamışız’ diyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23