Acil olarak 88 tane F-35 satın aldılar! Dünyaya ilan edildi

Kanada, eskiyen hava kuvvetleri filosunu canlandırmak için 14 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Kanada Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, 88 adet F-35 savaş uçağının alımı için anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Kanada Hava Kuvvetleri'ne gelecek olan yeni F-35 savaş uçakları, eskiyen CF-18 jetlerinin yerini alacak.

Kanada Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek olan F-35 savaş jetleri, CF-18 jetlerinin yerini devralacak. Kanada'dan yapılan açıklamaya göre, 88 adet F-35 alımına yönelik anlaşma Lockheed Martin ile imzalandı.

Defence News'de yer alan habere göre Kanada, eskiyen hava kuvvetleri filosunu güçlendirmek için 88 adet F-35 savaş uçağı satın aldı.

Lockheed Martin ile imzalanan anlaşma kapsamında Kanada'ya yapılacak ilk F-35 teslimatı, 2026 yılında gerçekleşecek.

14 milyar dolar değerindeki anlaşmaya göre, Kanada'ya 2026 yılında 4 adet, 2027 yılında 6 adet, 2028 yılında ise 6 adet F-35 savaş uçağı teslim edilecek.

Kalan F-35'lerin de gelecek yıllarda teslim edileceğinin ifade edildiği haberde, toplamda 88 adet F-35 savaş uçağının teslim edileceği vurgulandı.

Bununla birlikte Kanada, eskiyen CF-18 jetleri için yeni çözümler arıyor.

Avustralya'dan F/A-18 savaş uçaklarının da alınacağı açıklanırken, CF-18 savaş uçaklarının 2032'ye kadar dayanabilmeleri için yükseltileceği ifade edildi.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, F-35 savaş uçaklarının piyasadki en gelişmiş ve en donanımlı uçak olduğunu vurgularken, F-35, en yakın müttefiklerimiz tarafından dünya genelindeki görevlerde kullanılan modern, güvenilir ve çevik bir savaş uçağıdır." ifadelerini kullandı.