Acil kullanım onayı verildi! Çin'de flaş karar

Çin, Livzon Pharmacuetical Grup tarafından geliştiren, yeni yerli üretim Kovid-19 aşısının acil kullanımına izin verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, protein bazlı aşının hatırlatma dozu olarak uygulanmasına onay verildi.

Bu, Çin'de kamuya ait Sinopharm ve Sinovac şirketleri tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşıları ile birlikte bugüne dek acil kullanımına onay verilen 8. yerli aşı oldu.

Aşının, sonuçları "Emerging Microbes & Infections" dergisinde yayımlanan klinik denemelerinde, hastalık riskini yüzde 47,8 azalttığı bildirilmişti. 10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde aşının Omicron varyantına karşı ise yüzde 47 etkinlik sağladığı tespit edilmişti.

Livzon, temmuzda yaptığı açıklamada, aşının hatırlatma dozu olarak uygulandığında özellikle yaşlı nüfus grubunda başarılı olduğunun gözlendiğini kaydetmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonunun temmuz verilerine göre, Çin'de 80 yaş üzeri yaklaşık 35 milyonluk nüfusun yüzde 62'si henüz hatırlatma dozunu yaptırmış değil.

Yaşlı nüfusta aşılanma oranının istenilen seviyede olmaması, virüsün yayılmasıyla ölümlerin artabileceği endişesine yol açıyor.

Yurt dışında geliştirilen Kovid-19 aşılarının hiçbirinin Çin ana karasında kullanımına henüz izin verilmiş değil.

Çin'de vaka sayısı diğer ülkelere kıyasla az olmasına rağmen, Pekin, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik "sıfır vaka" stratejini ısrarlı şekilde uygulamaya devam ediyor.

Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Salgın önleme ve kontrol tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara neden oluyor.

Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının yayılmasıyla son haftalarda artan vaka sayısı, bu hafta içinde toplam nüfusları 40 milyona yaklaşan, Siçuan eyaletinin Çıngdu, Guangdong eyaletinin Şıncın ve Liaoning eyaletinin Dalian şehirlerinde kapanma ve diğer karantina tedbirlerini yeniden gündeme getirmişti.