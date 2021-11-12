Açıköğretim sınavları online mı yüz yüze mi?

Açıköğretim sınav tarihleri öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. "Açıköğretim sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte bu soruya açıklık getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav takvimi yayınlandı.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrimiçi ortamda (online) yapılacak.