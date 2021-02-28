Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Açıköğretim lise öğrencileri, 1 Mart tarihinde tamamlanacak olan sınavlarının sonuçlarını merak etmeye başladı. Açıköğretim 1. Dönem online (çevrim içi) olarak yapılan sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Sınavlara giren Açıköğretim lise öğrencileri, konuya dair açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
2020-2021 eğitim öğretim yılı açıköğretim 1. dönem online (çevrim içi) sınavları 25 Şubat tarihinde uygulanmaya başladı. Söz konusu sınavlar 1 Mart tarihinde tamamlanacak. Online ortamda sınavlarını yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihleri merak ediyor. Peki, Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖL sınavları 25 Şubat tarihinde uygulanmaya başladı. Söz konusu sınavlar 1 Mart tarihinde tamamlanacak. AÖL sınavları koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor. Her dersin sınavı çoktan seçmeli olarak 20 soru sorularak yapılmaktadır. Peki, Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Açıköğretim lise sınav sonuçlarının ne zaman açılacağına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Söz konusu sınav sonuçları mart ayı ortasında açıklanacağı tahmin ediliyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarına AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ulaşabilecek.