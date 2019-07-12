Açıköğretim öğrencisi gururlandırdı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencisi İrem Yaman, 30’uncu Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’nda 62 kilo tekvando finalinde altın madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İşletme Lisans Programı öğrencisi İrem Yaman, İtalya’nın Napoli kentinde devam eden 30’uncu Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’nda altın madalya kazandı. 62 kilo tekvando finalinde Rus rakibi Iuliia Turutina’yı mağlup eden milli sporcu, aynı organizasyonda üst üste ikinci kez altın madalyayı boynuna takma sevinci yaşadı.

Madalya töreni sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İrem Yaman, mutluluğunu “Şampiyon olmayı seviyorum. Ama iki kere şampiyon olmayı daha çok seviyorum. Bir ilk ve üst üste ikinci kez Universiade yaz oyunları şampiyonluğu” cümleleri paylaştı.

Üst üste ikinci şampiyonluk

Öte yandan 2017 yılında Tayvan’ın Başkenti Taipei’de düzenlenen 29’uncu Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’ndan da altın madalya ile dönen İrem Yaman, Napoli’de elde ettiği başarı ile birlikte 62 kilo tekvando kategorisinde dünyanın en başarılı sporcularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Peş peşe iki organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkan milli sporcu daha önce de Dünya Şampiyonası, Dünya Grand Prix, Avrupa Şampiyonası, Grand Slam ve Akdeniz Oyunları’nda altın madalyaların sahibi olmuştu.