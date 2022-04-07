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Gündem Açıklamaları ile fitne saçan Cemil Kılıç'tan 'tehdit ediliyorum' yayagarası!
Gündem

Açıklamaları ile fitne saçan Cemil Kılıç'tan 'tehdit ediliyorum' yayagarası!

Yaptığı itikada aykırı açıklamalarla İslam'i hususlarda fitne tohumları eken İlahiyatçı ünvanlı Cemil Kılıç, "Tehdit ediliyorum" yaygarası koparttı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 22:55:00 - 2022-04-07 23:03:08
Açıklamaları ile fitne saçan Cemil Kılıç'tan 'tehdit ediliyorum' yayagarası!

 Yeniakit.com.tr 

İlahiyatçı ünvanı ile İslami hususlarda yaptığı açıklamalarla fitne tohumları eken Cemil Kılıç, "Tehdit ediliyorum." yayagarası kopardı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, "İlk defa böyle bir şey yaşadım." diyerek, "takkeli" birinin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

'Can güvenliğim tehdit altında'

Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu iddia eden Cemil Kılıç, mesajında şunları söyledi:

Biraz önce pide alıp gelirken takkeli biri önüme durdu. Yazdıklarına dikkat et, fitne çıkarma, sonun Yaşar Nuri gibi olacak. İhsan Eliaçık ve sen fitne çıkarıyorsunuz. Müslümanlar hesap soracak, diyerek tehdit etti. Can güvenliğim tehdit altında. Yetkilileri haberdar ediyorum.

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