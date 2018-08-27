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Açıklama şimdi geldi: PKK'ya çok ağır darbe!

Terör örgütüne yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist öldürüldü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:57
Açıklama şimdi geldi: PKK'ya çok ağır darbe!

İç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 62'si terör, 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:57
  1. bakanlık
  2. terörist

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