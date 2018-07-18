Açıklama geldi, Türk Lirası değerine değer ekledi

Dün ABD Senatosu’nda konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasası, enflasyondaki ilerleme ve azalan işsizlik oranının faiz artışını desteklediğini belirtti.



ABD ekonomisi için ticaret savaşları ve ülkede uygulanan vergi indirimlerinin belirsizlik yarattığını, küresel ekonomide de belirsizliklerin olduğunu, ancak yine de güçlü olduğunu belirten Powell’ın açıklamaları doları desteklerken altın ve majör paralarda değer kaybı yarattı.



ABD Dolar Endeksi 95,40 seviyesine yükselirken dolar/yen 113,15 seviyesine yükselerek 9 Ocak zirveye çıktı, sterlin/dolar 1,30 seviyesine gerileyerek 5 Eylül dip seviyeyi gördü, ons altın1,220$ seviyesine gerileyerek 14 Temmuz 2017 dip seviyeye indi.



Powell’dan gelen dolar pozitif açıklamalar gelişmiş ülke paralarında sert düşüş yaratırken gelişen ülke kurlarında ise daha az düşüş yarattı. Kırılganlığı yüksek olan peso, zar, real, ruble ve won bugün dolar karşısında düşüş yaşarken tek pozitif ayrışan para birimi lira oldu.



Dün ABD seansına yakın gerileyen dolar/lira kuru, günün devamında %1 kayıpla 4,77 seviyesine geriledi ve bugün günün ilk yarısında da 4,7674 seviyesine gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar, lira karşısında şu sıralar yüzde 0,36 düşüşle 4,7883 seviyesinden işlem görüyor.