Açıklama geldi! Şubat sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de tarifeli seferlerinbaşladığı İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, Şubat ayı sonuna kadar ücretsizolarak kullanılabilecek.

"Arabanız da otoparkımızda tatil yapacak''

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenenİGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin Twitter'da yaptığı açıklamada, "Arabanız daotoparkımızda tatil yapacak. İstanbul Havalimanı otoparkı Şubat ayı sonuna kadarücretsiz." ifadelerine yer verildi.