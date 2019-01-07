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Açıklama geldi! Şubat sonuna kadar ücretsiz

İstanbul Havalimanı'nın işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, Şubat ayının sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:43
Açıklama geldi! Şubat sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de tarifeli seferlerinbaşladığı İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, Şubat ayı sonuna kadar ücretsizolarak kullanılabilecek.

"Arabanız da otoparkımızda tatil yapacak''

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenenİGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin Twitter'da yaptığı açıklamada, "Arabanız daotoparkımızda tatil yapacak. İstanbul Havalimanı otoparkı Şubat ayı sonuna kadarücretsiz." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:43
  1. İstanbul havalimanı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan obama
  3. istanbul havalimanı otoparkı

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