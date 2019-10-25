Açıklama geldi! Fenerbahçe'de yıldız oyuncu 3 hafta sahalardan uzak Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Harun Tekin'in yaşadığı rahatsızlıktan dolayı 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezonun çoğunda kaleyi koruyan Harun Tekin'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin’in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Başarılı kalecinin tedavisine başlandığı öğrenildi. Harun, kaleyi Ankaragücü'nden transfer edilen Altay'a kaptırmıştı. Harun Tekin Fenerbahçe'nin Konyaspor, Kayserispor(D) ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

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