Açıklama geldi! 3 günlük su kesintisi...

Şırnak Belediyesi, su hattında yapılacak olan onarım ve bakım nedeniyle 3 gün su verilemeyeceğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Şırnak içme suyu isale hattında yapılacak olan bakım ve onarım nedeni ile Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri su kesintisi yapılacak.

Belediye tarafından 3 gün boyunca Şırnak içme suyu isale hattında DSİ tarafından rehabilitasyon kapsamında Mijin isale hattında yapılacak olan onarım çalışmaları nedeni ile su verilemeyeceği açıklandı.

Açıklamada, “DSİ tarafından, Şırnak içme suyu isale hattı rehabilitasyonu kapsamında Mijin isale hattın yapılacak olan onarım çalışmalarından dolayı Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri mevcut hattımızda su kesintisi yaşanacaktır. Söz konusu kesintiden dolayı mağduriyetlerin yaşanmaması için üç gün devam edecek olan onarım çalışmaları süresince içme suyunun dikkatli ve tasarruflu kullanılması önemle rica olunur” denildi.

Onarım süresince Şırnak’a Cevizdüzü Toptepe hattından abonelere içme suyu dağıtımı devam edileceği kaydedildi.

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