Açıklama bekleniyor! Fenerbahçe'den Erol Bulut kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şampiyonluk yarışında zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a kaybedilen puanlar bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe birkaç gün içinde genç çalıştırıcıyla yolları ayırdığını açıklayabilir.

"Ayrılık resmen açıklanabilir"

Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolları ayırabileceğini belirten A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe şu anda üç günlük izinde. Fenerbahçe milli arada değişikliğe gidebilir. Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun bu konuyla ilgili fikirleri var. Bu konu değerlendiriliyor. Beşiktaş karşısında etkisiz bir görüntü ortaya çıktı, takımda coşkunun olmaması, camiada taraftarın artık Erol Bulut'un kredisinin olmaması bu ihtimali güçlendiriyor. Fenerbahçe önümüzdeki birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabilir" dedi.

"Yönetim değişikliğe sıcak bakıyor"

Teknik direktör değişikliğine yönetimin sıcak baktığını belirten Kul, "Sezon sonuna kadar geçici bir çözüm olabilir. Takımın istenilen performansı sergileyememesi bu kararın alınmasında büyük pay sahibi oldu. Gençlerbirliği maçında alınan mağlubiyet sonrası Beşiktaş maçında da iyi oyun ortaya konmaması sonrası yönetim artık değişiklik fikrine sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ilgili farklı bir karar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu ihtimali yok"

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olacağına yönelik iddialara ise Kul, "Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe geçeceğine ihtimal vermiyorum. Burada farklı bir model söz konusu olacak. Erol Bulut hakkında yönetimin 1-2 gün içinde bir karar vermesi bekleniyor" dedi.