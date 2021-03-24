  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Açıklama bekleniyor! Fenerbahçe'den Erol Bulut kararı
Spor

Açıklama bekleniyor! Fenerbahçe'den Erol Bulut kararı

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'la ilgili ortaya atılan son iddia bomba etkisi yarattı. Fenerbahçe'nin genç çalıştırıcıyla milli arada yolları ayıracağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin ayrılıkla ilgili resmi açıklamayı 1-2 gün içinde yapması bekleniyor. Bulut'un yerine ise sezon sonuna kadar geçici bir çözüm aranacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:06:00 -
Açıklama bekleniyor! Fenerbahçe'den Erol Bulut kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şampiyonluk yarışında zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a kaybedilen puanlar bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe birkaç gün içinde genç çalıştırıcıyla yolları ayırdığını açıklayabilir.

"Ayrılık resmen açıklanabilir"

Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolları ayırabileceğini belirten A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe şu anda üç günlük izinde. Fenerbahçe milli arada değişikliğe gidebilir. Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun bu konuyla ilgili fikirleri var. Bu konu değerlendiriliyor. Beşiktaş karşısında etkisiz bir görüntü ortaya çıktı, takımda coşkunun olmaması, camiada taraftarın artık Erol Bulut'un kredisinin olmaması bu ihtimali güçlendiriyor. Fenerbahçe önümüzdeki birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabilir" dedi.

"Yönetim değişikliğe sıcak bakıyor"

Teknik direktör değişikliğine yönetimin sıcak baktığını belirten Kul, "Sezon sonuna kadar geçici bir çözüm olabilir. Takımın istenilen performansı sergileyememesi bu kararın alınmasında büyük pay sahibi oldu. Gençlerbirliği maçında alınan mağlubiyet sonrası Beşiktaş maçında da iyi oyun ortaya konmaması sonrası yönetim artık değişiklik fikrine sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ilgili farklı bir karar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu ihtimali yok"

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olacağına yönelik iddialara ise Kul, "Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe geçeceğine ihtimal vermiyorum. Burada farklı bir model söz konusu olacak. Erol Bulut hakkında yönetimin 1-2 gün içinde bir karar vermesi bekleniyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti

Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lira seviyelerini gören gram altın, günü de önceki kapanışın y..
Yerli otomobil için kritik gelişme açıklandı
Otomotiv

Yerli otomobil için kritik gelişme açıklandı

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG için kritik olacak elektrikli araç şarj alt yapısının 2021 yılı sonuna kadar hayata geçirileceği..
Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2023 hedefleri, 2053 vizyonu ve 2071 ideallerine ilişkin çarpı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay