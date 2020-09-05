AçıkhavADA Sinema, sezon finalini Ediz Hun'la yaptı

İSTANBUL (AA) - AçıkhavADA Sinema, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği 1972 yapımı "Güllü" filminin gösterimiyle sezona veda etti.

Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı'ndaki gösterime, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve çok sayıda sanatseverin yanı sıra filmin başrol oyuncularından Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun katıldı.

AçıkhavADA Sinema, sezon boyunca Yeşilçam klasiklerinden, dünya çapında kült olmuş yapımlara, bağımsız filmlerden, yakın dönem keşiflere kadar geniş yelpazedeki filmleri sinemaseverlerle buluşturdu.

Gösterim öncesi AA muhabirine konuşan Ediz Hun, "Güllü" filminin çekimlerini 1971 yazında yaptıklarına dikkati çekerek, "Yaklaşık 50 sene olmuş. Hastalık dolayısıyla biraz gerginlik var o yüzden böyle neşeli bir film seçtik. Sanatta eski olmuyor, sanatçı emekli olmuyor. Hangi yaştaysanız o yaşa göre rolleri başarıyla aktarabilirsiniz. Bir salgın olmasına rağmen çok güzel bir kalabalık var, bu çok mutlu edici." dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinin birkaç ay içinde kaybolacağına inandığını aktaran Ediz Hun, tüm vatandaşların hükümet yetkilileri ve sağlık çalışanlarının uyarılarına kulak vermesi gerektiğini ifade etti.

Genç sanatçılara da tavsiyelerde bulunan usta sanatçı, "Bir kere iş ahlakı çok önemli, işinizi seveceksiniz. O iş için çaba göstereceksiniz. Özel hayatınıza dikkat edeceksiniz. Aşırılıklardan kaçacaksınız. Bunları yaparsanız halk sizi sever, bağrına basar. Bu kelimemi mazur görsünler ama şımarmak yok. Egonuzu kontrol edeceksiniz, o daima ön plana çıkmak ister, onu kamufle edeceksiniz." diye konuştu.

Bu sezonki gösterimlerde, Cahit Berkay gibi müzik dünyasının önemli isimleri, Hakan Bıçakçı, Doğu Yücel gibi önemli yazarlar ve Engin Ertan, Alin Taşçıyan gibi sinema eleştirmenleri de Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı'nda ağırlandı.

