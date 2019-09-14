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Açık unutulan damper, faciaya neden oluyordu

Zonguldak'ta sürücüsü tarafından açık unutulan tırın damperi üst geçide takıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:27
Açık unutulan damper, faciaya neden oluyordu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün açık unuttuğu tırın damperi üst geçide takılarak koptu. Kazada yaralanan olmazken tırda ve üst geçitte hasar meydana geldi.

Kaza, Ereğli Alaplı arası karayolunun Gülüç Beldesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı’dan Ereğli istikametine giden Murat Erdoğan idaresindeki 78 BU 828 tır ve 78 BV 227 dorse plakalı tırın dorsesi açık kalınca üst geçide takıldı. Sürücüsünün fark edemediği açık olan dorse üst geçide çarpıp koptu. Kazada yaralanan olmazken üst geçit ve tırda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri üst geçide takılı kalan dorse nedeniyle karayolunda güvenlik önlemi aldı. Dorsenin üst geçitten kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:27
  1. Zonguldak
  2. damper
  3. Ereğli Alaplı arası karayolu
  4. Gülüç Beldesi
  5. Murat Erdoğan
  6. Polis ekipleri

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