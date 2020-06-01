Açık öğretim sınavları ne zaman nerede yapılacak?

Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle eğitimde farklılıklar meydana geldi. Örgün eğitim gören öğrencilerin okullarının kapanması ile birlikte uzaktan eğitime geçildi. YÖK üniversite öğrencileri için yaptığı açıklamada sınavların dijital kanallar üzerinden gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Açıköğretim öğrencileri için de duyuru yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının, internet tabanlı ortamlarda yapılmasına karar verildiğini duyurdu. MEB tarafından lise, ortaokul sınavları için yapılan duyuruda ise sınavların 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Sınavın uygulanma esasları ve detaylı bilgileri Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır. İfade edildi. Sınav; yurt içi ve yurt dışı programlar için; 24 Haziran 00:01 ve 8 Temmuz 23:59 saatleri arasında erişime açık olacak