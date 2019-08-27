Açık öğretim lisesinden tasdikname nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik olan öğrenci ya da veliler AÖL tasdiknamenin nasıl alınır? Sorusunu sorulmakta. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler tasdikname talebinde bulunamazlar, bu öğrencilerin tasdikname talepleri ancak velileri (anne, baba) tarafından yapılabilmektedir. İşte AÖL tasdikname almak isteyenlerden istenen belgeler.

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname belgesinin aslı,

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

Kayıt ücretini Halk Bank ,Ziraat Bank veya Vakıf Bank MEB Açıköğretim Lisesi Yeni kayıt Hesabına ATM’den 30 tl yatırmak ve yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Yeni Kayıt yaptıracak olan öğrenciler Esenyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği

HALKBANK (TR22 0001 2009 6040 0016 0002 36)hesabına ATM’den 10 TL yatırıp dekontla birikte kayıt olamaya gelmek.

AÖL Açık öğretim lisesi kayıt evrakları neler?

Açık öğretim lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir?

AÖL ek sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2019?