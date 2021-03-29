Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021
Açık Öğretim Lisesi sınavları 2. dönem için aramalar sürüyor. Sın ava giren milyonlarca öğrenci, 2021 AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 2021 açıklandı mı?
Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL için sınavları 25 Mart – 29 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bugün sona eren AÖL 2. dönem sınavlarının sonuçları merak kazandı.
AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart'ta son bulacak ancak henüz sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Önceki sınavlarda 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime sunulmuştu.