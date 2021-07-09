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Eğitim Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınavları sona erdi. AÖL sınavlarının sonuç tarihi tarihi merak konusu oldu. AÖL 3. dönem sınavlarında şimdide sonuç açıklama heyecanı sürüyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-09 21:14:00 -
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. AÖL sınavı 3 - 7 Temmuz'da online olarak gerçekleşmişti. 2021 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? 

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor.

AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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