Eğitim hayatlarını açık öğretim lisesinde devam edenler askerlik tecil haklarının olup olmadığını, tecil işlemi için hangi belgelerin gerekli olduğunu araştırıyor. Peki, askerlik tecili için hangi belgelerin nereden alınması gerekiyor?

Açık öğretim lise askerlik tecil gerekli belgeler

AÖL öğrencilerinin askerlik tecil hakları bulunuyor. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Askerlik kanununda (1111 - 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olup, askerlik çağına gelmiş olan öğrencilerimiz, Halk Eğitim Merkezleri, Liseler ve Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yapan Anadolu Liselerinden (irtibat bürolarından) onaylı Ek.C2 belgelerini almak suretiyle, bağlı bulundukları askerlik şubelerine askerlik erteleme başvurusu yapabilirler. Öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik konumdaki öğrencilere Ek.C2 belgesi düzenlenebilir. Ancak belgenin kabulü Askerlik Şubelerinin sorumluluğundadır" ifadeleri yer alıyor.