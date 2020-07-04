Açık öğretim lise 2. dönem sınavları 2020 ne zaman yapılacak?

Açıköğretim 2. dönem sınavları 2020 ne zaman yapılacak?

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrencinin gündeminde yer alan AÖL 2. Dönem sınav tarihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre sınavların Temmuz ayında uygulanacağı bilgisi kamuoyuna duyurulmuştu. Öğrenciler AÖO, MAÖL, AİHL, AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) korona virüsü salgınından dolayı AÖL sınav tarihinde değişiklik yaptı. 4-5 Temmuz tarihinde yapılacak olan sınavlar, 25-26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan duyuru ise şu şekilde oldu;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."