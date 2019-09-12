Açık öğretim (AÖF) öğrencileri KYK bursu alabilir mi?

Açıköğretim üniversite öğrencileri burs alabilir mi? sorusu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru tarihlerinin sorgulandığı bu günlerde sıkça sorulmakta. Peki Açık öğretim öğrencileri KYK bursu alabilir mi? AÖF öğrencileri KYK bursu alabilir mi? İşte Açık öğretim öğrencileri burs alabilir mi? sorusunun cevabı.

Binlerce üniversite öğrencisi öğrenim kredisi veren kurumları araştırıyor. Yüksek öğrenim burs başvurusunda bulunacak öğrenciler yüksek öğrenim burs başvurusu ne zaman, KYK yüksek öğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını merak ediyor. KYK burs başvurusunda kimler bulunur? Üniversitelerin örgün öğretim bölümlerinde okuyan öğrenciler devletin verdiği burs ve kredi imkanlarından faydalanabilmektedir, öğrenim süresi 2 veya 4 yıl olması fark etmeksizin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen öğrenim kredi ve burs olanaklarından faydalanılmakta.

Açık öğretim öğrencileri burs alabilir mi?

Açıköğretim ve uzaktan üniversite okuyan öğrenciler hem çalışıp hemde üniversite okuduğu için KYK burs alma başvuru şartlarına uymamakta. Açıköğretim veya uzaktan eğitim okuyan KYK bursu alabilir mi? sorusuna cevap olarak. Açıköğretim öğrencileri KYK bursu alamamakta Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerine KYK tarafından burs/kredi verilmemektedir.