Açık lise sınav tarihleri belli oldu
Açık lise sınavları ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması planlanan Açık öğretim ortaokul ve Açık öğretim lisesi sınavları ertelendi. Öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖO sınav takvimi
Açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılacaktı. Koronavirüs salgını sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı sınavları erteledi. Adaylar sınavların ne zaman nerede nasıl yapılacağını merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, AÖL sınavları ne zaman?
Açık lise sınav tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından AÖO ve AÖL sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.